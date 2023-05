La droga era tra i pannolini

USTICA (PALERMO) – I carabinieri di Ustica hanno arrestato un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, che trasportava droga. Durante un controllo al porto il giovane, appena sbarcato dall’aliscafo proveniente da Palermo, è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish dal peso complessivo di 290 grammi abilmente nascosti all’interno di un pacco di pannolini per bambini, e di una dose della medesima sostanza celata all’interno della propria scarpa. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di dimora nell’isola.