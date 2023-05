Il suocero lo denuncia, gli incendia l’auto

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un pregiudicato mazarese di 37 anni con problemi di tossicodipendenza è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e incendio. Dopo essere stato denunciato dal padre, dal suocero e dalla moglie per reiterati maltrattamenti in famiglia, con minacce di morte e aggressioni verbali, avrebbe dato alle fiamme l’auto del suocero cospargendola di liquido infiammabile. La macchina è andata completamente distrutta.

Dalle immagini di videosorveglianza sono emersi gravi indizi a carico del 37enne, che al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa, detenuta illegalmente, priva del previsto tappo rosso. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.