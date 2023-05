La casa dello spaccio protetta da un pitbull

CATANIA – Due presunti spacciatori di droga, di 25 e 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Aci Sant’Antonio durante un’attività di controllo del territorio. Secondo l’accusa, avrebbero usato come base operativa l’abitazione di uno dei due, protetta da un pitbull, poi si spostavano per consegnare marijuana ai clienti, anche a domicilio. Durante una perquisizione nella casa, dopo aver neutralizzato il molosso, i militari hanno trovato un barattolo di vetro contenente 36 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a rotoli di carta stagnola e forbici. Nell’abitazione dell’altro indagato i carabinieri hanno poi sequestrato complessivamente 60 grammi di marijuana e un bilancino. I due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti ai domiciliari e in seguito sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.