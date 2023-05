Investito da pirata della strada ubriaco: grave tredicenne

FAVARA (AGRIGENTO) – Un tredicenne è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato investito da un pirata della strada vicino alla villetta della Pace a Favara, nell’Agrigentino. L’adolescente, stando alle prime ricostruzioni, stava attraversando via conte Ruggero quando è stato travolto dall’auto in corsa. Il conducente, un diciottenne, non ha prestato i primi soccorsi ma è tornato poco dopo sul luogo dell’incidente. I carabinieri, già sul posto, lo hanno denunciato perché è risultato positivo all’alcol test. Il 13enne investito è stato sottoposto a 3 interventi chirurgici all’ospedale di Agrigento. È in prognosi riservata.