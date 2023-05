In casa pistola, cartucce e marijuana

MESSINA – I carabinieri hanno arrestato a Scaletta Zanclea, nel Messinese, un 42enne per spaccio di droga e detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento. I militari hanno trovato e sequestrato circa 65 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e la somma di 10.800 euro in banconote di vario taglio, ritenuti ricavato dell’attività illecita. Inoltre, in un pensile della cucina, i militari hanno trovato e sequestrato una pistola 357 Magnum con matricola abrasa e 105 cartucce dello stesso calibro, illecitamente detenuti.