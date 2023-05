Disastro treni: ritardi di tre ore

ROMA – Da questa mattina nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria nella zona tra Roma e Firenze, con rallentamenti fino a 180 minuti, come segnala il sito di infomobilità di Rfi. In particolare, i ritardi riguardano i treni dell’alta velocità, intercity e regionali. Alcuni convogli possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte, mentre i regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.