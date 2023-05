Gravissimo 13enne investito da pirata

AGRIGENTO – E’ stato trasferito alla terapia intensiva dell’ospedale dei bambini di Palermo il tredicenne di Favara che nella notte fra sabato e domenica scorsi è stato investito mentre attraversava la strada da un’auto pirata. Il suo quadro clinico viene definito molto grave, dai medici che si stanno prendendo cura dal ragazzo che già, all’ospedale di Agrigento, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Il diciottenne, alla guida di una Fiat Punto, che ha travolto il ragazzino in via Setti Carraro vicino alla villetta della Pace di Favara, subito dopo l’incidente stradale e la fuga è tornato indietro e s’è presentato ai carabinieri. E’ risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato alla Procura di Agrigento per le ipotesi di reato di lesioni personali, fuga in caso di lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza dell’alcol.