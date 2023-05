GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Spacciava droga al centro di Giardini Naxos, vicino a un locale della movida molto frequentato. Un diciannovenne della provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno notato mentre si aggirava da quelle parti con fare sospetto. Aveva marijuana e cocaina già suddivisa in singole dosi termosaldate, nonché 950 euro in contanti. Giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a un anno e 10 mesi, con pena sospesa per ricorso al rito del patteggiamento.