Beccati a Librino i paninari col posto fisso

CATANIA – Tra Librino e Villaggio Sant’Agata i carabinieri di Catania hanno scovato 4 truck-food di “paninari” che notte e giorno occupavano oramai stabilmente diversi stalli per la sosta, sottraendoli alla cittadinanza. Per i venditori ambulanti sono scattate le multe a causa della violazione dell’autorizzazione comunale, che invece concede loro la possibilità di sostare in quella determinata porzione di suolo pubblico solo dalle 19 alle 2. Inoltre non avevano le concessioni per tavoli e sedie.

Gli equipaggi dell’Arma hanno effettuato anche controlli alla circolazione, impartendo sanzioni per un totale di 30.000 agli automobilisti fuorilegge per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida.