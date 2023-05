Diciannove furti d’auto, presi altri 2 catanesi

ENNA – Due catanesi sono stati arrestati per 19 furti di auto nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa tra i mesi di febbraio e aprile del 2022. E’ l’epilogo dell’operazione “Fora” della squadra mobile di Enna a carico di 10 catanesi – nove colpiti dalla misura dell’obbligo di dimora, uno dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -, tutti indagati per furti di macchine, in particolare Fiat 500L, Fiat 500X, Fiat Panda, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Compasse.

Due i gruppi criminali etnei che agivano in trasferta, specializzati in colpi molto meticolosi sia in pieno giorno sia di notte. I ladri aprivano le vetture, le mettevano in moto e scappavano. In un’occasione i poliziotti sono riusciti anche a intercettare al casello autostradale di San Gregorio di Catania una jeep rubata a Taormina circa mezz’ora prima, guidata da uno degli indagati.