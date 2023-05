CATANIA – In occasione della Giornata mondiale per l’igiene delle mani che si celebra oggi il Codacons distribuisce gratuitamente gel igienizzanti a Catania e, a breve, anche in altre province siciliane. “Anche se sono diminuiti sensibilmente i contagi Covid l’Oms invita a tenere alta la guardia, continuando a prevenire la diffusione del virus anche attraverso l’igienizzazione delle mani – spiega il Codacons Sicilia -. Proprio per venire incontro ai cittadini e aiutarli a tutelarsi dal rischio di contagio, nei prossimi giorni distribuiremo gratuitamente flaconi di gel igienizzanti nelle principali piazze di Catania. Una iniziativa di sensibilizzazione che contiamo di replicare in altre città siciliane, per richiamare l’attenzione dei cittadini circa la necessità di tenere alta la guardia contro il Covid”.