Comunali, a Siracusa 8 candidati e 25 liste

SIRACUSA – Sono otto i candidati a sindaco a Siracusa, dove sono state presentate 25 liste al Consiglio comunale. Nel capoluogo aretuseo il centrodestra fa registrare l’autosospensione da Fi di Edy Bandiera, per candidarsi a sindaco, mentre Pd e M5s hanno un unico candidato. Si è ricandidato il sindaco uscente Francesco Italia sostenuto da quattro liste civiche: Francesco Italia Sindaco, Oltre movimento per la rigenerazione, Noi per la Città e Siracusa più verde. Il centrodestra sostiene Ferdinando Messina, appoggiato da sette liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia-Siracusa Protagonista, Insieme, Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico e Mpa.

Sono quattro invece le liste a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Renata Giunta: sono Renata Giunta Sindaca, Pd, Movimento 5 Stelle, Lealtà e Condivisione. Tre liste civiche sostengono l’ex sindaco Giancarlo Garozzo: Fuori Sistema, Grande Siracusa e Siamo Siracusa. Altre tre liste civiche appoggiano l’ex assessore regionale Edy Bandiera, che si è autosospeso da Forza Italia per candidarsi: sono Udc, Siracusa al Futuro, e Lista con Edy Sindaco. C’è l’ex Cinque Stelle, Roberto Trigilio, candidato di Cateno De Luca sostenuto due liste: Nord chiama Sud e Trigilio Sindaco Sicilia Vera. Una lista soltanto a sostegno di Michele Mangiafico, Movimento Civico 4; e una lista, con Vespri Siracusani, anche per Abdelaaziz Mouddih detto “Aziz”.