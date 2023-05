Taormina, De Luca punta alla poltrona di sindaco

TAORMINA (MESSINA) – “Stamattina abbiamo depositato la candidatura e le liste a sostegno del progetto ‘Una marcia in più per Taormina’. Un passaggio formale che ufficializza l’avvio di una nuova fase per Taormina partendo proprio dal nostro progetto di rilancio della città”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, dopo avere presentato la propria candidatura a sindaco della Perla dello Ionio. “Il nostro progetto – ha spiegato il fondatore e leader del movimento – rimane coerente con la nostra azione politica. Taormina è una scommessa importante. Il nostro progetto era partito con la convinzione che vi fosse da parte di determinati soggetti la maturità politica per poter guardare all’esclusivo interesse della città. La differenza tra noi e loro è chiara”.