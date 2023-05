“Che ci faceva Trantino col ministro?”

CATANIA – “Una delegazione con il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Trantino, approfittando della presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi a Catania si è recata con il deputato di FdI Manlio Messina all’istituto scolastico statale Italo Calvino”. Sinistra italiana rimarca la presenza di Trantino durante un appuntamento istituzionale di Abodi. Il ministro ieri ha avuto un incontro con il presidente del Catania allo stadio, ha partecipato all’inaugurazione di un campetto di calcio in un quartiere popolare, a un’iniziativa allo Yachting Club e infine ha visitato l’Istituto comprensivo statale Italo Calvino, accolto da bandiere tricolori sventolate dai bambini.

“Eppure Trantino – sottolineano Giolì Vindigni e Pierpaolo Montalto di Si – non ricopre al momento alcun incarico istituzionale. Una evidente confusione tra partito e Stato. Così agisce la destra, con fotografie e selfie prontamente diffuse sui social. Gli autori, nella foga di una spudorata campagna elettorale, non hanno avuto neanche la sensibilità di oscurare il volto dei minori. Chissà che sorpresa per i genitori degli alunni”.