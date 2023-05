Catania, si comincia col Sorrento

Domenica alle 16 al Massimino contro il Sorrento. Comincia ufficialmente così la poule scudetto del Catania. Il sorteggio odierno effettuato dalla Lnd ha stabilito il calendario delle partite della prima fase. I rossazzurri debutteranno contro i rossoneri campani, che hanno soffiato il primo posto nel girone G alla Paganese proprio nell’ultima giornata, e poi sfideranno la terza squadra del raggruppamento, che verrà fuori dallo spareggio promozione del girone H tra Cavese e Brindisi.

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Gli altri due incontri sono in programma il 17 e 21 maggio. Accedono alle semifinali le prime dei tre raggruppamenti (composti da Lumezzane, Sestri Levante e Legnago e da Arezzo, Giana Erminio e Pineto) e la migliore seconda. Le semifinali sono in programma il 28 maggio (andata) e 4 il giugno (ritorno). La finale, in gara secca, il 10 giugno. Questo il programma della prima giornata negli altri raggruppamenti: Lumezzane-Sestri Levante (riposa Legnago) e Arezzo-Giana Erminio (riposa Pineto).

Definito, dopo il completamento del match tra San Luca e Licata sospeso domenica per infortunio dell’arbitro (vittoria degli ospiti per 2-1), anche il quadro di play off e play out. Il programma del primo turno dei play off (domenica alle 16) prevede Locri-Licata e Trapani-Lamezia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari. Persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato. Il secondo turno si giocherà domenica 21 maggio, sempre alle 16. I play out si giocheranno in gara secca (domenica alle 16). Rispetto a quanto annunciato, cambiano gli accoppiamenti a causa del punto di penalizzazione al Real Aversa, che scivola a quota 36, al terz’ultimo posto. Gli incroci saranno quindi Ragusa-Real Aversa e San Luca-Paternò. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno in Eccellenza le squadre peggiori classificate al termine della stagione regolare.