Catania: notte di multe e agenti picchiati

CATANIA – Serata movimentata ieri al centro di Catania, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli. Al setaccio l’area compresa tra via Umberto, via Etnea e via Vittorio Emanuele, con le vie Antonino di Sangiuliano, Sant’Orsola, Santa Filomena, Gemmellaro, Coppola e le piazze Bellini e piazza Scammacca; ma anche le piazze Federico di Svevia e Currò e la via Plebiscito, la stazione centrale e la zona delle Ciminiere, dove sono attivi discoteche e locali.

Complessivamente sono state fermate 171 persone e contestate 61 violazioni del codice della strada (5 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e 37 sono stati sottoposti a fermo amministrativo, di cui 33 motocicli in quanto i rispettivi conducenti non facevano uso del casco). Riscontrati illeciti amministrativi in due esercizi pubblici. Il titolare di un ristorante in piazza Federico di Svevia impiegava 6 lavoratori in nero su un totale di 16 dipendenti e e aveva occupato abusivamente il suolo pubblico: per lui una sanzione complessiva di circa 9.000 euro.

Infine in via di Sangiuliano i poliziotti delle volanti hanno fermato una macchina che procedeva a gran velocità. I tre occupanti durante il controllo si sono mostrati insofferenti e ostili, rendendo difficoltosa l’identificazione. In particolar modo uno dei tre ha fornito false generalità ed è arrivato a innescare una colluttazione. E’ stato bloccato e identificato: si tratta di un pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora. A seguito dei colpi ricevuti due poliziotti hanno fatto ricorso alle cure dei dei medici all’ospedale Garibaldi Centro.