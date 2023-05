CATANIA – Al via domani nel centro ‘Le Ciminiere’ la tre giorni del Catania book festival. L’evento culturale, alla sua quarta edizione, quest’anno ospiterà 60 appuntamenti tra presentazioni di libri in presenza degli autori, laboratori creativi legati alla scrittura e alla lettura, live reading, spettacoli e altri eventi culturali. Ma soprattutto accoglierà la prima tappa nazionale dello ‘Strega Tour’ – per la prima volta assoluta nell’Isola – ospitando la ‘dozzina’ degli scrittori che concorrono al premio letterario italiano. Il festival proporrà anche uno spettacolo in prima nazionale: domenica 7 sarà Stefano Rapone, comico, autore televisivo, personaggio televisivo e fumettista italiano, che nella sala C1 alle 21 terrà la sua stand up comedy nell’ambito della rassegna proposta da Friccicore.