Auto contro un palo, ragazza muore a Gravina

GRAVINA (CATANIA) – Una giovane ha perso la vita in un incidente stradale a Gravina di Catania, in via del Carabiniere. Ha perso il controllo con l’auto sull’asfalto bagnato, probabilmente per l’alta velocità, sbattendo contro un palo della luce. La macchina si è ribaltata. Nel giro di poco sono arrivati i parenti: terribile lo strazio davanti alla scena.