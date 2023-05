Amministrative, a Trapani 4 candidati

TRAPANI – A Trapani sono state depositate le liste in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio: quattro i candidati a sindaco. Si ripresenta l’uscente Giacomo Tranchida, dell’area di centrosinistra, che ha l’appoggio di dieci liste civiche (Trapani Tua, Uniti per Trapani, Polis, Trapani con coerenza, Tranchida il sindaco per Trapani, Idealist, I Democratici, Insieme per la città, Trapani al centro e Noi trapanesi con Tranchida). Cinque gli assessori che ha indicato: Rosalia d’Alì, Emanuele Barbara, Giuseppe Virzì, Enzo Abbruscato e Andreana Patti. Sono 240 i candidati a sostegno del sindaco uscente. L’altro candidato del centrosinistra è Francesco Brillante con quattro liste a sostegno: Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord-Cateno De Luca per Trapani, Trapani Brillante sindaco, Rinnova Trapani Brillante sindaco.

Il Pd non sarà presente con il suo simbolo, mentre nel centrodestra resta aperto il ‘caso’ dell’assessore regionale Mimmo Turano della Lega. Il Carroccio infatti non presenta il simbolo nella coalizione di centrodestra mentre la lista di Fabio Bongiovanni (Uniti per Trapani), a sostegno di Tranchida, è formata da esponenti vicini a Turano. Nel centrodestra il candidato sindaAnna Garuccioco è l’avvocato Maurizio Miceli (Fdi) appoggiato da cinque liste (Amo Trapani, Forza Italia, Miceli sindaco, Fratelli d’Italia, Mpa). Ha indicato gli assessori Peppe Bica, Enzo Scontrino, Peppe Guaiana, Oscar Tipa, Maria Orlando. Anna Garuccio, unica donna, è l’outsider e corre con una sola lista, La mia Trapani. Gli assessori indicati sono: Giacomo Gabriele, Giovanna Maria Galuppo, Tiberio Miceli, Sabrina Salvo, Flavio Priulla.