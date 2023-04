Sulla sciara dell’Etna armi e droga

RANDAZZO (CATANIA) – Due pistole cariche e perfettamente funzionanti sono state sequestrate dai carabinieri insieme con 43 grammi di hashish e 5 di marijuana in case e terreni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo. Proprietario un 25enne che è stato arrestato. Dopo aver sequestrato la droga e un proiettile nell’abitazione del giovane, i militari hanno perquisito un rudere non distante e hanno trovato una pistola Beretta con la matricola cancellata e il caricatore rifornito con sette proiettili, e una pistola Stoeger Cougar con 3 proiettili nel caricatore.

Quello eseguito è il terzo sequestro di armi e munizioni operato dai carabinieri nei territori dei paesi etnei dall’inizio dell’anno. Il 7 gennaio furono arrestati i fratelli Giuseppe e Daniele Del Popolo Marchitto, trovati ciascuno in possesso di una pistola semiautomatica Stoeger Cougar e un totale di 29 colpi. Il 25 gennaio fu denunciato un detenuto, Turi Sangani, dopo il ritrovamento nella sciara di Randazzo di due fucili calibro 12 Beretta che gli investigatori non escludono siano stati utilizzati in azioni delittuose