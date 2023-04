Spaccio di droga a Taormina: quattro arresti

TAORMINA (MESSINA) – La notte scorsa i poliziotti del commissariato di Taormina, con la collaborazione di agenti delle Squadre Mobili di Messina e Catania, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di cinque persone indagate, a vario titolo, per spaccio e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. L’operazione rappresenta l’epilogo delle indagini su una presunta compagine dedita al traffico di droga operante nella zona e con base operativa nel pieno centro storico taorminese. Le cinque persone arrestate sono indagate per spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Durante le indagini, durate poco meno di sei mesi, è stata individuata l’abitazione di uno degli indagati, sita in prossimità dei locali della movida cittadina, all’interno della quale i clienti potevano consumare lo stupefacente. È stato, inoltre, identificato un catanese, presunto canale di rifornimento dell’organizzazione. E’ stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per quattro indagati (tre taorminesi rispettivamente di 55, 44 e 42 anni e il presunto fornitore catanese, venticinquenne) e quella dell’obbligo di dimora per il quinto (un taorminese di 59 anni).