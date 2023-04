La Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, all’alba di oggi ha sequestrato 170 Kg di novellame di sarda, nascosti in un furgone proveniente dalla Calabria e sbarcato agli imbarcaderi di Messina. Il sequestro è stato eseguito dai militari della guardia costiera di Messina e ha portato all’elevazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro per il trasgressore. Il novellame di sarda, dopo i necessari controlli, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e interamente devoluto in beneficenza a istituti caritatevoli messinesi per il consumo nelle loro mense. La pesca, la detenzione e il trasporto di tale specie ittica allo stato giovanile è vietato dalla normativa comunitaria e nazionale in quanto provoca un danno all’ecosistema marino e alla risorsa ittica. La pesca di questi esemplari, infatti, avviene prima del raggiungimento della maturità utile per la riproduzione e provoca un progressivo impoverimento della risorsa.