“Scusate, è qui il nuovo pronto soccorso?”

CATANIA – E’ stata aperta stamane a Catania la nuova area di emergenza dell’ospedale Garibaldi Centro, inaugurata qualche giorno fa. Il trasferimento della struttura, inizialmente programmato nell’intervallo tra lunedì 3 aprile e il giovedì successivo, è stato invece completato nella serata di ieri sera, senza mai chiudere i vecchi locali, “con un impatto davvero minimo per la ordinaria prosecuzione delle attività”, spiega l’azienda.

Il primo paziente è arrivato al nuovo pronto soccorso qualche minuto dopo le otto del mattino: un caso per fortuna non grave che si risolverà nel giro di poche ore, ma che ha dato il via al nuovo corso dell’assistenza sanitaria della nostra città. “Oggi – ha dichiarato Fabrizio de Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – è un giorno importante per Catania. Dopo l’inaugurazione del 20 marzo scorso in pochi giorni abbiamo trasferito la struttura senza mai fermare le attività. Ci siamo adoperati per spostare prima la rianimazione, poi la radiologia e, infine, abbiamo trasferito i pazienti per poter aprire i battenti al nuovo pronto soccorso”.