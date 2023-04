PARTANNA (TRAPANI) – I carabinieri del Nas hanno sequestrato in una casa di riposo 135 confezioni di alimenti vari scaduti, dal valore complessivo di mille euro, conservati in dispensa violando le procedure di auto controllo previste dalle apposite norme. I carabinieri hanno anche riscontrato che la struttura ospitava due persone in più di quelle consentite e hanno elevato al titolare anche una sanzione di 3.000 euro. Analoghi controlli verranno posti in essere in altre strutture ricettive della provincia per garantire le massime forme di tutela per i cittadini loro ospiti