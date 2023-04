Catania, fuga del pusher in scooter sul marciapiede

CATANIA – Folle fuga del giovane pusher a Catania. Il 17enne è stato notato dai carabinieri in piazza Santa Maria di Gesù: ha accelerato la corsa a bordo del suo motociclo, divincolandosi nel traffico. I militari si sono gettati all’inseguimento del ragazzo, il quale ha imboccato a forte velocità il viale Regina Margherita e, per evitare l’impatto con un autobus di linea, è salito sul marciapiede gremito di passanti. La folle corsa del giovane è terminata in Largo dei Vespri, dove, dopo aver perso il controllo, si è scontrato con un’auto in sosta. All’interno del giubbotto aveva una busta con 70 grammi di marijuana e, nel sottosella del ciclomotore, un borsello contenente 125 euro.