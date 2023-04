Palermo, non basta Soleri

PARMA – Successo fondamentale per il Parma che al Tardini batte il Palermo e lo supera in classifica, rientrando in zona play-off. I crociati passano in vantaggio poco dopo la mezz’ora col piattone al volo di Benedyczak, ben servito dal cross di Zanimacchia dalla destra, ma prima dell’intervallo Valenti, che poi si infortuna nel corso dell’azione, sbaglia il disimpegno favorendo l’incursione di Soleri che insacca a porta vuota al secondo tentativo dopo una respinta di Buffon (foto Facebook Palermo Fc). Al 77′ l’episodio che decide la partita: Vazquez da fuori area impegna Pigliacelli che respinge corto sui piedi di Coulibaly, abile a trovarsi al posto giusto al momento giusto per il suo primo gol tra i professionisti. Vincono i gialloblù, rosanero sconfitti 2-1.

PARMA-PALERMO 2-1

PARMA (4-3-3): Buffon 6, Delprato 6, Valenti 5 (44′ pt Osorio 6.5), Cobbaut 6.5 (37′ st Balogh sv), Ansaldi 5.5 (1′ st Coulibaly 7), Bernabé 6.5 (37′ st Hainaut sv), Estevez 6, Juric 6, Zanimacchia 6.5, Vazquez 6, Benedyczak 6.5 (18′ st Inglese 5.5). In panchina: Chichizola, Corvi, Bonny, Sohm, Camara, Mihaila, Man.

Allenatore: Pecchia 6.5.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 5, Buttaro 5.5 (37′ st Masciangelo sv), Mateju 6.5, Graves 6 (29′ st Lancini 6), Valente 6, Segre 6, Gomes 5.5 (37′ st Damiani sv), Saric 6 (37′ st Vido sv), Aurelio 6, Tutino 6 (20′ st Brunori 5), Soleri 6.5. In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Lo Coco. Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Massimi di Termoli 6.

Reti: 32′ pt Benedyczak, 41′ pt Soleri, 32′ st Coulibaly.

Note. Ammoniti: Gomes, Bernabé. Angoli: 6-1. Recupero: 3′; 6′.