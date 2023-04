“Finora siamo stati da 8, dobbiamo essere da 10”

Alla vigilia della sfida del Catania al Lamezia Terme al Massimino, il mister rossazzurro Ferraro ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa. “La promozione è acquisita ma abbiamo ancora 6 partite nel girone e poi la poule scudetto: inizia un altro campionato – ha detto l’allenatore del Catania -. Dobbiamo dare la risposta giusta al nostro pubblico come abbiamo sempre fatto in questa stagione. Da qui alla fine ci sarà più spazio per chi ha giocato meno: bisogna essere concentrati e funzionali, anche per guardare al proprio futuro in maniera diversa. La poule scudetto è ancora lontana, pensiamo alla gara di domani e manteniamo alta l’asticella, in allenamento e in partita: abbiamo solo da perdere e per poter guadagnare qualcosa, invece, servono sempre prestazioni e risultati”.

“Litteri ha avuto la febbre per tre giorni, non lo recuperiamo. La scaramanzia? È per i deboli, occorre mantenere la concentrazione. Castellini? Ha umiltà, qualità e prospettiva, come tutti gli altri under: dopo questo anno di crescita i ragazzi hanno un grande avvenire davanti, poi la maglia del Catania mette tutti ulteriormente in evidenza. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo e abbiamo numeri importanti, ma bisogna dare sempre il massimo. Chi gioca deve dimostrare il proprio valore e devo ringraziare il gruppo perché l’intensità negli allenamenti ci ha permesso di arrivare al risultato. Scendendo in campo e osservando le tribune dovremo dirci bravi per aver portato tanta gente allo stadio. Il Lamezia farà una prestazione importante per dimostrare il proprio valore contro il Catania; non sarà una gara facile, dovremo essere predisposti al sacrificio e attenti nella fase di non possesso. Fino ad ora siamo stati da 8, dobbiamo essere da 10. Non penso al futuro ma al presente, per me è fondamentale”.