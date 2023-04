Palagonia, in auto con tre chili di marijuana

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un catanese di 42 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’equipaggio della gazzella stava effettuando un servizio nelle campagne di Ramacca quando, lungo la statale 417, ha notato una Citroen C3 il cui conducente, a forte velocità, ha fatto ingresso in un’area di servizio. Lo hanno così seguito, ma quando il 42enne si è accorto di aver attirato la loro attenzione, ha diretto il veicolo dietro un furgone per nascondersi. I militari lo hanno fermato e nella tasca dei jeans gli hanno trovato un piccolo contenitore con dentro circa 2,5 grammi di hashish. Negli slip scoperte altre due dosi di marijuana e altrettante di crack, ma è dentro l’auto che l’uomo nascondeva il ‘pezzo grosso’. Sul pianale della sua Citroen, infatti, nascosti in una busta di carta, i carabinieri hanno trovato due involucri di plastica contenenti complessivamente 2,900 chili di marijuana. Il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari.