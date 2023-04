Flashmob a Paternò: “Date libro di storia a La Russa”

PATERNO’ (CATANIA) – ‘Portate un libro di storia per il senatore La Russa, ha bisogno di ripassare’. E’ lo slogan del flashmob promosso, nell’ambito delle iniziative della Festa della liberazione, dal Partito democratico a Paternò, grosso centro agrumicolo del Catanese di cui è originaria la famiglia del presidente del Senato. L’appuntamento è per domenica 23 aprile, alle 11.30, in piazza Umberto. “Mai come quest’anno – affermano in una nota Maria Grazia Leone, segretaria provinciale Pd Catania e Salvatore Leonardi, segretario circolo Pd Paternò – il 25 aprile assume una così straordinaria importanza. Quest’anno subiamo il governo più a destra della storia repubblicana, che accarezza fascismi vecchi e nuovi. Tra le carezze più oscene c’è la seconda carica dello Stato, il presidente La Russa, che definisce ‘pensionati’ una banda di nazisti. Per questo Paternò, sua città natale, reagisce e ricorda a di essere antifascista”.