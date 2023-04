Mpa insiste: “Sudano si ritirerà”

CATANIA – “Come già previsto, la Lega in Sicilia si accinge a ritirare la candidatura dell’onorevole Valeria Sudano alla carica di sindaco di Catania”. Come aveva fatto qualche giorno fa, Fabio Mancuso, rappresentante Mpa al tavolo del centrodestra, dà per conclusa la discesa in campo della leghista. “Errare humanum est – aggiunge -, ora si abbia il buon gusto di non pretendere contropartite (vicesindaco, presidenti ecc..) e piuttosto si comprenda una volta per tutte che i colpi di mano e gli atti di furbizia non pagano”.

Anche questa volta la Lega smentisce: “Catania è l’unica città siciliana al voto in cui abbiamo proposto la candidatura di un nostro esponente e questo perché riteniamo di aver messo a disposizione della coalizione e della città una figura, come quella di Valeria Sudano, di altissimo profilo, che non è pronta a ritirarsi”, replica Fabio Cantarella, segretario provinciale della Lega. “Siamo davvero convinti che Valeria Sudano abbia tutte le carte in regola per portare in città risanamento e cambiamento e per questo rimane la nostra candidata”.