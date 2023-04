Morto a Palermo il boss Pietro Vernengo

PALERMO – Ospite di una rsa, è morto a Palermo, all’età di 80 anni, il boss Pietro Vernengo, che fu a capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Secondo la testimonianza di alcuni pentiti, la Natività di Caravaggio, rubata a Palermo nel 1969 nell’oratorio di San Lorenzo e mai ritrovata, fu inizialmente custodita nella fabbrica del ghiaccio di proprietà di Vernengo. Condannato al primo maxiprocesso di Palermo all’ergastolo, ma soltanto per uno del 99 omicidi di cui era accusato, quello di Antonio Rugnetta (strangolato e fatto ritrovare nel bagagliaio di un’auto), nel ’91 riuscì a fuggire in vestaglia dall’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Ritrovato qualche mese dopo, viveva con la moglie in un cantiere nautico della città, nel quartiere che da boss governava.