Morta dopo il parto, 7 indagati

PALERMO – Sono sette tra medici, anestesisti e sanitari gli iscritti nel registro degli indagati per la morte della giovane monrealese Federica Tarallo, la 27enne deceduta per complicazioni dopo il parto. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri subito dopo il decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Palermo è un atto dovuto per consentire alle persone coinvolte di nominare propri consulenti che partecipino all’autopsia sulla salma della giovane.

L’ipotesi di reato formulata dai pubblici ministeri è di omicidio colposo. Tra gli indagati compaiono i sanitari in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia dove è arrivata la paziente. L’autopsia è prevista per martedì prossimo e vi prenderanno parte i quattro periti nominati della Procura, quelli degli indagati e dei familiari. In seguito il corpo della giovane potrà essere restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale.