Smantellato fortino della droga: 5 arresti

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato cinque persone, in flagranza di reato, per spaccio di stupefacenti in una palazzina nel rione di San Cristoforo. L’abitazione, meta di tossicodipendenti per l’acquisto di dosi, era stata trasformata in un “fortino della droga”, protetto in quel momento da porte blindate e telecamere.

Nella struttura, i militari dell’Arma hanno trovato un cucciolo di rottweiler, chiamato Dante che ipotizzano gli investigatori sarebbe stato allevato per proteggere in futuro la “roccaforte dello spaccio’ . Il cagnolino, salvato dai carabinieri, è stato affidato alle cure del personale veterinario dell’Asp di Catania che provvederà a registrarlo e a vaccinarlo.