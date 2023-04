Lo licenziano: carneficina ‘live’ in banca

Sono sei morti e almeno otto i feriti nella sparatoria in una banca di Louisville, nel Kentucky. Morto anche l’assassino: non ancora chiaro se suicida o colpito dagli agenti intervenuti. Ha “trasmesso in diretta” l’attacco, ha detto il capo della polizia. Meta ha fatto sapere di essere in contatto con la polizia e di aver “rapidamente rimosso il ‘live streaming’ del tragico evento”.

Le autorità non hanno specificato il movente, ma secondo la Cnn al 25enne era appena stato detto che sarebbe stato licenziato. Aveva lasciato una lettera per la sua famiglia scrivendo che avrebbe aperto il fuoco nei locali della banca.