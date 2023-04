La delusione di Parisi: “Non capisco”

CATANIA – “Nelle ultime settimane ho vissuto un’esperienza fatta di luci e ombre, di ostacoli e anche di piccoli traguardi, di incontri con persone genuine e trasparenti e con altre, forse, poco affidabili. Gli ultimi giorni sono stati davvero particolari e pieni di sentimenti contrastanti. Sono passato dall’esaltazione alla delusione, probabilmente per la mia scarsa predisposizione a capire, e accettare, certi ‘ritii della politica; ma si va avanti, come mi ha insegnato lo sport, pronti a ripartire più forti di prima”. Sul suo profilo Facebook Sergio Parisi esprime tutto il suo disappunto. Era uno dei nomi più ricorrenti tra quelli vagliati dal centrodestra per la carica di sindaco di Catania, ma alla fine è stato scelto Enrico Trantino.

“Restare fino all’ultimo fra i papabili è stato possibile grazie al duro lavoro e ai risultati ottenuti e riconosciuti dagli altri, amici e avversari – dice l’assessore allo Sport del Comune etneo -. Una cosa, anche per me, impensabile e sorprendente. Il significato della parola Pasqua è ‘passare oltre’ e più che mai in questo momento esprime i miei sentimenti e il mio stato d’animo”.