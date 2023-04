Un uomo di 36 anni, Antonio Caputo, ha perso la vita in un incidente sulla strada che collega la Via Consolare Antica con la Via Trazzera Marina in contrada Pissi, a Capo d’ Orlando. Secondo i primi rilievi, Caputo avrebbe perso il controllo della propria Ducati mentre percorreva un rettilineo direzione monte mare. Il motociclista sarebbe morto sul colpo.