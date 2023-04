Guerra in Sudan, evacuati gli italiani da Khartoum

IL CAIRO – In un teatro di sanguinosa guerra combattuta nel cuore di una metropoli da cinque milioni di abitanti, l’Italia ha completato una complicatissima missione di salvataggio dei quasi 150 connazionali intrappolati a Khartoum. Operazioni simili sono state condotte anche da altri Paesi che stanno mettendo in salvo i propri cittadini dal conflitto che da nove giorni contrappone esercito a paramilitari per il controllo del Sudan al prezzo di centinaia di morti e migliaia di feriti. In serata era già decollato alla volta di Gibuti il primo C-130 italiano con a bordo la gran parte dei connazionali che avevano chiesto di lasciare il Paese, mentre successivamente erano partiti verso la stessa Gibuti altri 40, grazie alla collaborazione con le forze armate spagnole. E in tarda serata hanno lasciato Khartoum l’ambasciatore Michele Tommasi e personale militare. “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L’Italia non lascia nessuno indietro”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva fatto in precedenza sapere che “se le cose andranno per il verso giusto, contiamo di avere i nostri connazionali domani in Italia”, precisando che si tratta di 140 persone cui si aggiungono alcuni svizzeri, dei dipendenti della Nunziatura apostolica e una ventina di cittadini europei per un totale di circa 200 civili. In serata poi il ministro aveva dato la notizia che “tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dal Sudan sono in salvo ed in volo verso Gibuti”. I paramilitari nel pomeriggio avevano annunciato la partenza degli italiani dall’ambasciata verso l’aeroporto, ascrivendosene il merito. Il punto di raccolta per tutti è stata appunto l’ambasciata d’Italia, pienamente operativa, ha precisato Tajani, riferendosi alla missione diplomatica guidata dall’ambasciatore Tommasi e insediata in un’area dove ancora sabato venivano segnalati almeno otto dei 24 fronti di scontro fra le due fazioni. Anche per questo a bordo dei due C-130 dell’aeronautica militare decollati alle 13.55 ora italiana da Gibuti alla volta di Khartoum c’erano uomini delle forze speciali dell’esercito italiano e dei carabinieri coordinati dal comando operativo di vertice interforze. “La sicurezza degli aeroporti è assicurata dai fucilieri dell’aria dell’aeronautica militare”, aveva spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto che in serata ha ugualmente espresso la sua soddisfazione per la riuscita evacuazione. L’aeroporto di Khartoum è sotto il controllo dei lealisti, ovvero dell’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan, di fatto presidente del Paese. Il capo della Farnesina ha riferito di aver parlato con entrambi i leader delle parti in conflitto e di aver ricevuto garanzie di sicurezza per gli italiani. Lo scenario a Khartoum è talmente critico che gli Usa hanno dovuto chiudere la propria ambasciata ed evacuare il personale diplomatico con un aereo militare, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’avvenuta evacuazione del personale della propria ambasciata è stata annunciata anche dal Regno Unito. Quasi cento persone sono state evacuate pure dalla Francia, che conta di portarne in salvo altre cento. In un’operazione poi abortita, un francese è stato ferito da un cecchino dei paramilitari, almeno secondo la versione fornita dall’esercito sudanese. Ferito in un altro frangente anche un dipendente dell’ambasciata d’Egitto, Paese a rischio di coinvolgimento nel conflitto. Pure Germania (che ha annunciato in serata l’evacuazione di 101 persone), Belgio e Olanda hanno annunciato l’inizio delle operazioni di evacuazione di loro cittadini dal Sudan dopo che sabato l’Arabia Saudita era già riuscita a rimpatriarne 91. A Khartoum sono stati visti incolonnarsi alla volta di Port Said decine di veicoli bianchi delle Nazioni Unite e molti autobus nonostante la tregua umanitaria di tre giorni annunciata venerdì sia stata violata anche nelle ultime ore fra l’altro con raid aerei delle Forze armate che, secondo i paramilitari, hanno causato “decine di morti e feriti”. Appare sempre più incompleto il più recente e attendibile bilancio di sangue, quello annunciato dall’Oms venerdì scorso, che indicava almeno 413 morti, tra cui nove bambini, e 3.551 feriti.