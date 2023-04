Il malloppo sotto la camicia

CALTAGIRONE (CATANIA) – Un 34enne di Caltagirone è stato arrestato dai carabinieri per il furto in un negozio di 5 casse acustiche bluetooth per un valore di 150 euro circa. In via Pirandello la titolare ha trovato sugli scaffali solamente le scatole delle casse wireless, private del loro contenuto. Grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza è stato identificato il giovane che repentinamente ha nascosto sotto la camicia il maltolto. Il 34enne pregiudicato, riconosciuto anche dalla negoziante quale cliente abituale, avrebbe approfittato della distrazione degli addetti alle vendite e della vastità del negozio.