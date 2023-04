Discarica a cielo aperto nel cuore di Catania

CATANIA – Rifiuti di ogni tipo, inclusa una gran quantità di elettrodomestici, sono stati scoperti all’interno di una vecchia fabbrica abbandonata nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Un bulgaro è stato denunciato dai carabinieri per gestione non autorizzata di rifiuti e furto di energia elettrica. L’area è adibita a stalla. Nell’ambito dei controlli è stato denunciato per spaccio un giovane che circolava a Canalicchio a bordo di un motorino e che si era disfatto di un involucro contenente cocaina. Il bilancio complessivo dei controlli di questi giorni è di 42 sanzioni per violazioni al Codice della strada per un ammontare di 35.000 euro e il sequestro di 17 autoveicoli.