Trova la moglie morta in casa

PALERMO – Una donna di 37 anni, Emanuela Candela, è stata trovata cadavere in casa in piazza Europa a Palermo. Aveva sul corpo segni di arma da taglio. A chiedere aiuto ai vigili del fuoco è stato il marito che non riusciva ad entrare nell’abitazione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte della donna. E’ intervenuto il medico legale, mentre gli agenti della scientifica hanno passato al setaccio l’appartamento. Alla fine di una lunga notte di indagini è stata disposta l’autopsia sul corpo della 37enne. Gli agenti della squadra mobile hanno sentito il marito per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il corpo della donna è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.