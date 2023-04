Catania e le multe del sabato sera

CATANIA – Tutte le forze dell’ordine schierate nel fine settimana a Catania per controllare in particolare due zone della movida: da un lato l’area compresa tra via Coppola, via Antonino di Sangiuliano, piazza Bellini e piazza Scammacca, dall’altro piazza Federico di Svevia e vie limitrofe. Complessivamente sono state fermate 106 persone e contestate 70 violazioni del codice della strada; 11 veicoli sono stati sequestrati perché privi di copertura assicurativa, 7 sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da persona priva di patente e 13 motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da persona senza casco.

In Piazza Federico II di Svevia l’attenzione è stata rivolta al contrasto del parcheggio selvaggio: 11 le sanzioni nei confronti di altrettanti conducenti di auto e moto posteggiate in divieto di sosta in modo da creare grave intralcio alla circolazione.