Catania cuore del mondo

CATANIA – Dal 15 al 17 aprile 2023 i maggiori esperti della cardiologia mondiale faranno il punto al “Mediterranean cardiology meeting” – la più grande realtà scientifica e formativa del Sud Italia – presso il Four Points by Sheraton Hotel di Catania. Oltre mille tra ricercatori e specialisti si riuniranno nella città etnea, con oltre 200 tra relatori e moderatori, per confrontarsi e presentare le maggiori novità nell’ambito della cardiologia, su patologie emergenti e di grande impatto come fibrillazione atriale, morte cardiaca improvvisa, scompenso cardiaco, sindromi coronariche acute, cardiopatia ischemica cronica, prevenzione cardiovascolare globale, ipertensione arteriosa, sincope, cardiopatie congenite, terapia farmacologica delle malattie cardiovascolari, tecnologie di monitoraggio cardiaco e genetica.

Obiettivo principale di questo congresso è quello di fornire le più aggiornate evidenze scientifiche sulla cardiologia clinica e interventistica. Il comitato scientifico del congresso, selezionato fra i massimi esperti mondiali in questo campo, da molti anni include famosissimi ricercatori, tra cui Eugene Braunwald, Marc Pfeffer e Paul Casale, tanto per citare solo alcuni dei maggiori autori dei trattati di cardiologia attraverso i quali si sono formate le ultime cinque generazioni di cardiologi di tutto il mondo.

Particolarmente attesa la sessione precedente all’inaugurazione in cui i Big 5 della cardiologia mondiale approfondiranno insieme al presidente del congresso – Michele Massimo Gulizia – e ai più eccellenti cardiologi italiani i temi e le novità nell’ambito di alcuni topic di grande attualità per la cura delle malattie cardiovascolari tra cui: i nuovi approcci per la riduzione della colesterolemia, la gestione del paziente con infarto cardiaco e shock cardiogeno, i nuovi orizzonti della gestione dello scompenso cardiaco acuto e cronico, le prospettive innovative per il trattamento chirurgico delle valvulopatie e molte altre tematiche ancora.

Sarà presente un’area di sessioni di simulazione virtuale, particolarmente utili nel training professionale medico, con visori tridimensionali e ambienti dedicati alla cardiologia che permetteranno una navigazione immersiva all’interno del corpo umano (una specie di Google map). Domani alle 18.30 la cerimonia inaugurale del congresso che vedrà la presenza dei massimi rappresentanti del mondo scientifico, del governo e di Farmindustria.