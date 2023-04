CATANIA – Si apre questa settimana nell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania l’Open week dedicato alla salute della donna. Per qualche giorno alcuni servizi che fanno capo al Dipartimento Materno-Infantile dall’Arnas Garibaldi, diretto da Giuseppe Ettore, saranno messi gratuitamente a disposizione delle donne che soffrono di specifiche patologie. “Questi appuntamenti – afferma Ettore – hanno il duplice scopo di aprire le porte del nostro ospedale alla città, consolidando il decennale rapporto di fiducia tra professionisti e pazienti, nonché quello di infondere consapevolezza in tutte quelle donne che, per diversi motivi, non hanno una idea ben precisa su determinate patologie”.

Ad aprire lo speciale appuntamento saranno gli specialisti della menopausa, che riceveranno le pazienti giovedì 20 aprile prossimo in due diversi momenti: la mattina dalle 8.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Lo stesso giorno e nei medesimi orari è possibile, inoltre, anche l’accesso gli ambulatori dedicati all’incontinenza urinaria e alle disfunzioni del pavimento pelvico. Venerdì 21 aprile, infine, sempre al Garibaldi Nesima e ai medesimi orari, sarà aperto al pubblico l’ambulatorio per la diagnosi precoce dei tumori dell’ovaio e dell’endometrio.