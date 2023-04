BORGETTO (PALERMO) – E’ finita a schiaffi e spintoni una lite per un incidente stradale di lieve entità a Borgetto, nel Palermitano, che ha visto coinvolta la vicesindaco Anna Maria Caruso, ricoverata con un trauma cranico all’ospedale di Partinico insieme ad altre tre persone. La lite è avvenuta in via Monastero dopo un tamponamento che sarebbe stato causato da una brusca frenata effettuata dalla vicesindaco a causa della presenza in strada di alcuni bambini che giocavano a palla. Ma gli altri due coinvolti nell’incidente hanno detto ai carabinieri che dopo il tamponamento sono stati aggrediti e scaraventati con violenza a terra dal figlio e dal marito della donna; versione smentita dalla vicesindaca, secondo la quale sarebbe stata lei ad essere aggredita e i suoi congiunti sono intervenuti per difenderla. “Io sono vittima di quanto è successo. Né io né i miei familiari hanno aggredito qualcuno. Per fortuna ci sono le telecamere e ci sono testimoni che sono pronti a raccontare in tribunale quanto avvenuto subito dopo l’incidente”, afferma Anna Maria Caruso.