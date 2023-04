Bimbo trovato morto in bocca a un alligatore

Un bambino di due anni scomparso giovedì scorso in Florida è stato trovato morto nella bocca di un alligatore, il rettile è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia. Lo riporta Sky news Usa. Il bimbo, Taylen Mosley, era stato dato per disperso dopo che la madre ventenne, Pashun Jeffery, era stata trovata morta nel suo appartamento di St. Petersburg. La polizia ha detto che la donna era stata accoltellata numerose volte. Il piccolo era a quasi 16 chilometri da casa, nelle vicinanze di un lago nel Dell Holmes Park. Il padre del bambino, Thomas Mosley, è stato accusato di due omicidi di primo grado, ha dichiarato il capo della polizia Anthony Holloway. “Non volevamo trovarlo in questo modo, ma almeno ora possiamo dare un po’ di pace a quella famiglia”, ha detto Holloway in conferenza stampa. Alla ricerca del bambino hanno partecipato cani, un drone e le forze dell’ordine federali e statali. La causa della morte di Taylen sarà stabilita dal medico legale. Il padre è stato portato in ospedale poiché aveva tagli sulle braccia e sulle mani, ha aggiunto la polizia.