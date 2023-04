Si sente male durante escursione, muore 61enne catanese

CACCAMO (PALERMO) – Un 61enne catanese è morto questo pomeriggio sul monte San Calogero sopra Caccamo. Era uscito insieme ad altre persone per un’escursione quando si è sentito male, probabilmente ha avuto un infarto. Il 61enne faceva parte di un gruppo che era salito fino alla vetta del monte, alto 1.326 metri, nell’omonima riserva naturale orientata. Poco dopo le 16 ha accusato un malore e ha perso i sensi.

La telefonata degli escursionisti che si trovavano con lui al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata alle 16.30. Nel gruppo c’erano anche due medici che hanno tentato di tutto per salvarlo. Il 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio, che a sua volta ha chiesto l’intervento del IV Reparto Volo in forza di un consolidato rapporto di collaborazione. Mentre una squadra si dirigeva in zona via terra, in elicottero AW139 della Polizia ha imbarcato tre tecnici di elisoccorso del Sass all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto monte San Calogero dove li ha sbarcati. Ma purtroppo l’uomo era già deceduto, probabilmente a causa di un infarto, come constatato dal medico che faceva parte della squadra elitrasportata.

A quel punto sono stati avvisati i carabinieri e il sostituto procuratore di Termini Imerese, competente per territorio, che ha autorizzato l’imbarco della salma sull’elicottero della Polizia per essere trasferito a Termini. Intanto una squadra del Soccorso Alpino appiedata ha raggiunto la comitiva di escursionisti, che aveva iniziato la discesa, per accompagnarli alle loro auto. Monte San Calogero è una meta per tante escursioni organizzate da varie associazioni. Quando il tempo è clemente non passa settimana che i sentieri non vengano percorsi da gruppi di uomini e donne che organizzano escursioni.