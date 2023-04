Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è arrivato in mattinata con affanno respiratorio per problemi cardiovascolari. Il sospetto è che abbia una polmonite e in serata verrà diffuso un bollettino medico.

Al San Raffaele sono arrivati il fratello Paolo e Marina, figlia maggiore del leader di Forza Italia. Presente anche Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia.