A Pasqua tempo incerto. E a Erice nevica

Pasqua in parte instabile e Pasquetta in lieve miglioramento, anche se non è del tutto escluso il ‘classico’ temporale quotidiano guasta pic-nic. Potrebbe essere questo lo scenario meteorologico delle prossime festività. Si tratta solo di indicazioni, ancora da confermare, del meteorologo de iLMeteo.it Lorenzo Tedici. Quel che sembra certo è che sarà una Santa Pasqua fredda, specie durante la notte.

Prosegue, infatti, rilevano i meteorologi di Meteo Expert, la fase dal sapore tardo-invernale che, coinvolgendo in modo più diretto i settori del Nordest e le regioni del medio e alto versante adriatico, unita a una debole circolazione di bassa pressione nei pressi della nostra Penisola favorisce una certa instabilità dell’atmosfera che oggi si manifesterà soprattutto su parte del Centro, al Sud e sulla Sicilia.

Proprio nell’Isola il borgo antico di Erice stamattina si è insolitamente svegliato con la neve. Tra le viuzze e nelle piazze del paese i pochi residenti invernali con sorpresa hanno trovato imbiancato il ciglio della strada e le macchine. Il repentino calo delle temperature e abbondanti piogge che si sono abbattute nella notte hanno fatto rivivere le fredde settimane di dicembre. In altre zone della provincia di Trapani, all’alba di oggi, si è registrata grandine anche a basse quote.