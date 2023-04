Al di là del buco 30.000 euro

TRAPANI – Furto nella notte presso un distributore di carburante nel quartiere San Giuliano di Trapani. I carabinieri sono stati chiamati dal titolare che ha trovato un buco nel muro nel locale adibito a ufficio da dove avrebbero fatto accesso i ladri che hanno bucato la cassaforte portando oltre 30 mila euro in contanti. I carabinieri stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nella zona e stanno passando al setaccio l’impianto per cercare possibile tracce lasciate dai ladri per risalire agli autori del colpo.