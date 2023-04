ACIREALE (CATANIA) – Domani 25 aprile il belvedere della villa comunale di Acireale verrà intitolato ad Angelo D’Arrigo, il deltaplanista, etologo e scienziato del volo morto nel 2006 in un incidente aereo nei pressi di Comiso. Lo rende noto il Comune di Acireale. L’appuntamento è per le 18. “Sono felice – afferma in una nota la vedova di D’Arrigo, Laura Mancuso, presidente della Fondazione che porta il nome del marito – che questo bellissimo luogo possa da oggi in poi essere legato al nome di Angelo. Il suo ricordo è ancora vivo nella mente di tanti, di chi grazie alle sue gesta ha compreso che anche un uomo poteva volare e come i limiti con cui ci confrontiamo quotidianamente possono essere sempre affrontati e superati”.